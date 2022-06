Ideas de decoración Otoño Invierno

No hay nada peor que caminar sobre un suelo frío, por lo que no te olvides de él y coloca una alfombra (si es que tu casa no está alfombrada) para poder caminar cómodamente, sentarte en tu sofá y quitarte los zapatos o simplemente estar a gusto en casa, sin la necesidad de pasar frío.

Podrás encontrar una alfombra que combine con tus muebles, como esta que optó por seguir con los colores marrones y combinar a la perfección con el sofá.

¿Qué te parecieron estas ideas? Si te gustaron, entonces ten ayuda de un Decoradores y Diseñadores de interiores