¿No sabes si poner o no cortinas roller? Decídete con esta nota

Las roller también pueden ser perfectas para tu sala de estar ya que al ser levadizas pueden dar espacio a que contemples tu vista exterior de casa y disfrutes de ella con todo su esplendor.

Además de las cortinas roller black out, también existen otro tipo de rollers, como por ejemplo las que son combinadas y tienen franjas, en donde hay unas que son black out y no dejan pasar la luz y otras con microfibra para el ingreso de la luz y de un mayor grado de ventilación.