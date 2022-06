5 trucos para decorar un apartamento pequeño

Juega con la luz de tu casa y no dependas exclusivamente del típico gollete de luz colgante, sino que podrías tener instalaciones eléctricas en variados puntos de tu casa, que no alumbren directamente a tu vista, pero que sean igual de eficientes. Por ejemplo podrías tener una buena iluminación sobre el lavamanos y bajo los muebles, que no llega directa a tu casa pero con buena capacidad de luz.