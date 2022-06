Cocinas blancas: una opción para los valientes

No uses blanco, se ensucia muy fácil , En casa con niños pequeños no se puede usar blanco , Ni siquiera pienses en ese color, es imposible . Si una o todas estas frases te suenan familiares, entonces este artículo es para ti. Pero hoy en homify te decimos: ¡no temas más al blanco en la cocina!

Aunque es cierto que sobre una superficie blanca la suciedad es más notoria, existen pinturas, recubrimientos y distintos azulejos blancos que pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo, eliminando así el prejuicio de las eternas cocinas sucias.

Piensa que si no te atreves, nunca podrás experimentar con nuevos colores. El blanco es un color que tiene mucho potencial, además de ser tendencia para el año que está por comenzar. Con estas opciones que te presentamos, ¡te podrás inspirar!