¡Año Nuevo, casa nueva! Tips para renovar tu hogar

Esto es fundamental. Muchas personas e incluso familias completas son muy acumuladoras en el tiempo y no se deshacen de nada por temor a me podría servir más adelante, mejor lo guardo . Un buen tip en este caso es que vacíes cajones, cajoneras y repisas y separes lo que utilizas de lo que no (lo que aplica tanto a ropa como electrodomésticos y muebles en casa). Lo que utilices, guárdalo, pero lo que hace 6 meses que no usas, definitivamente será mejor tirarlo a la basura, o si está en buenas condiciones, donarlo o reciclarlo.