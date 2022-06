Guía completa a los pisos de cerámica: instalación y cuidado

Y antes de terminar este libro de ideas tienes que saber que dependiendo cuál sea la cerámica que escogiste para instalar en tu casa, variará la forma de limpiarla.

La cerámica con textura es más complicada puesto que el polvo se acumula entre sus poros, de modo que lo primero que hay que hacer es barrer en distintas direcciones y luego trapear para eliminar toda la suciedad acumulada.

Las cerámicas lisas son más sencillas de limpiar, puesto que necesitarás el clásico limpiador de piso y un trapo húmedo. No te recomendamos que uses mucho líquido, pues así no habrá riesgo de caídas.

Para finalizar con el proceso de limpieza, podrás pasar un paño seco para sacar brillo a las baldosas y que estas se vean como nuevas.

¿Te gustaría tener piso de cerámica en casa? Frescos en verano ya que disminuyen la temperatura de los espacios y claro, de fácil limpieza, estos pisos son perfectos para casas con mascotas, en donde los pelos podrán ser fácilmente eliminados sin dejar ningún rastro.