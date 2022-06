Dormitorios hermosos: ¡7 Ideas geniales de mesa de noche!

Los profesionales de CARDBOARD FURNITURE AND PROJECTS nos presentan estas hermosas cajas recicladas que fácilmente se pueden convertir en mesas de noche con tan solo combinar varias tablas una con la otra. Te recomendamos utilizar varias cajas que ya no uses, pueden estar viejas no tienen que verse perfectas, la idea es mejorarla para que sepas aprovechar sus bondades. Las cajas de frutas viejas elaboradas de madera son una excelente opción, lávalas o quítale el polvo, voltéalas y listo. En menos de cinco minutos tendrás en tu cuarto dos hermosas mesas vintage .