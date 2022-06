Decoración y vida a un espectacular apartamento en Miraflores

El estilo que predomina para el diseño y decoración de la casa es el estilo moderno, por lo que se utilizó en gran medida una gama de colores neutros. Una hermosa sala comedor moderna debe contar también con un mobiliario en formas puras y ortogonales con materiales que se adecuen de forma integral a toda la decoración. La madera es siempre una excelente opción gracias a la versatilidad que nos brinda y las características estéticas que nos aporta. Para un diseño moderno, lo mejor será optar por tonalidades oscuras que resalten en un espacio donde predomine el color blanco, como éste.

Recuerda que en el modernismo desaparece la ornamentación, así que debes ser cuidadoso en no recargar los espacios; esto no quiere decir que no puedas decorar, es más bien una invitación a la sobriedad en la decoración, que los elementos decorativos sean discretos y que sus formas y colores sean acordes al lenguaje predominante de la casa.