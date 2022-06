Departamento en Miraflores: Decoración y vida

No le tengas miedo al uso de diferentes texturas. Eso sí, ten siempre presente que las debes escoger según tu personalidad pero sobre todo según lo que quieres que tu habitación te transmita.

Los detalles son esos elementos que no extrañas cuando no están pero que cuando los añades a tu decoración ya no podrás prescindir de ellos nunca más. Por ejemplo, los textiles o elementos decorativos pequeños son de gran impacto decorativo.

Ten cuidado al momento de escoger las cortinas y colocarlas en la habitación: Te darás cuenta como la decoración cambia instantáneamente si escoges las correctas, pero si eliges unas cortinas que no encajan con la decoración, notarás como la decoración de la habitación se arruina por completo.