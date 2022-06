Toma nota de estas grandes ideas para modernizar tu sala

Utilizando elementos mínimos y básicos, se crea espacios amplio y libres, contando solo con aquello que es necesario y desechando los accesorios que resulten sobrantes o no útiles. Las luminarias pasan por desapercibidas durante el día, ya que su forma y tamaño no resta la atención frente a otros elementos. Los materiales de otros objetos son finos, sencillos y no pesados, que no roban la vista o distraen.

