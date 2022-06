Diseño y mantenimiento de piscinas y piletas

El mantenimiento de piscinas es sumamente importante para evitar los problemas que podrían presentarse de no hacerlo, ésto no sólo se limita a la correcta limpieza del agua o del recubrimiento de la piscina, también es indispensable realizar el mantenimiento de las máquinas de recirculación del agua (filtros, bombas, tuberías, instalaciones eléctricas, etc.), de esta manera lograrás una piscina eterna.

¿No tienes muchos metros disponibles en casa? Mira: “5 pasos para instalar una piscina en espacio pequeño”.