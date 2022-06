Azul turquesa: el protagonista de la decoración de interiores

Las sillas complementan de forma perfecta la funcionalidad del sofá, además de ser las encargadas (según el diseño) de romper con la monotonía de la decoración al generar opciones de contraste que suelen ser llamativas y muy agradables a la vista. Es clave fundamental que el diseño de estas sillas sea muy cómodo y vaya de acuerdo con los principios ergonómicos, para garantizar la salud de quien les dé uso.

Las actividades que se desarrollan en la sala suelen ser actividades de relajación que no requieren que tu cuerpo permanezca alerta y concentrado; más bien, estas sillas deben transmitir a tu cuerpo que es momento de alejarse de problemas y preocupaciones. Este tipo de sensaciones se transmiten a través de factores como la calidad del diseño, y las formas y el color. Sin embargo, es fundamental que tengas claro el uso y el fin de cada uno de los muebles, pues hay quienes destinan un espacio en la sala para la lectura y prefieren que la silla o poltrona complementaria sea adecuada para la lectura; siendo así, esta silla debe mantener la condición de relajación pero no de forma excesiva para garantizar que no te duermas mientras lees un libro. Tener las ideas claras antes de empezar el proceso de diseño y decoración te permitirá evitar este tipo de errores y lograr el diseño que siempre soñaste.