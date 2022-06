Tu guía para decorar tu casa con poco presupuesto

El Do It Yourself (o DIY por sus siglas en inglés, significa hágalo usted mismo ) es otra opción a nuestro alcance cuando se trata de ahorrar en decoración de interiores. El DIY es básicamente la creación de elementos hechos por nosotros mismos y desde cero, es una técnica excelente sobretodo si nos encanta hacer proyectos que involucren el uso de nuestra creatividad para imprimirle una huella mucho más personal a los espacios y que además nos permitirá aprovechar, por ejemplo, cajas de cartón o pedazos de plástico para hacer esténciles, estos funcionan en la pintura de patrones divertidos en una o todas nuestras paredes. La tela también es un recurso totalmente reutilizable y gran material para el DIY, puede ser de la ropa que ya no nos queda, ya no nos gusta o está muy gastada, y funciona para tapizar algún mueble; solamente necesitamos telas y pegamento, ¡y quedarán como nuevos!