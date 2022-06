¿Cómo colocar los muebles en un dormitorio pequeño?

Ya tenemos resuelto dónde dormir, dónde guardar la ropa y nuestras pertenencias, pero queremos un lugar donde estar además de la cama, por ejemplo para trabajar. ¿Cómo lo acomodamos? Los perfectos complementos de los multifuncionales son los muebles plegables: escritorios montados en la pared, bancos almacenadores o sillas plegables que mientras no estén en uso podrán ser colocados en algún pequeño rincón sin obstruir nuestro paso; todas estas opciones resultan excelentes en el uso inteligente de un espacio reducido puesto que usan el espacio hacia arriba o temporalmente, porque podemos “esconderlos” mientras no los usemos y no se extienden por todo el dormitorio, además de que tienen la opción de ser personalizados y exactamente a la medida para el espacio en donde los colocaremos.