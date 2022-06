¿El papel tapiz o colomural es una opción para ti? ¡Descúbrelo aquí!

Ahora sí, ha llegado el momento más lindo de utilizar esta opción de decoración: elegir el que más nos guste. Para ello hemos siempre de considerar nuestra decoración general o del espacio que vayamos a remodelar, afortunadamente contamos con un sinfin de opciones entre colores, patrones y texturas, tenemos la opción incluso de utilizar un papel tapiz para colorear. Tomar la decisión adecuada en este sentido nos ayudará no solo a crear atmósferas que pueden ir desde divertidas hasta minimalistas, sino también a no gastar de más por querer sustituir un papel tapiz que no nos gustó… Aunque si esto sucediera no hay de qué preocuparse porque, como mencionamos antes, el papel tapiz es una herramienta de decoración súper amigable.

Una vez que hayamos seleccionado nuestro papel tapiz o colomural favorito tenemos que instalarlo y, aunque podríamos pensar que se requiere de todo un mundo de personas, tenemos una excelente noticia: podemos colocarlo nosotros mismos, es muy fácil. Los pasos a seguir serán: medir el espacio; conseguir las herramientas adecuadas como son el pegamento adecuado para el tipo de papel que usaremos (a menos de que sea autoadherible), recipiente para pegamento y agua con esponja para limpiar al terminar, regla, espátula, una pesa de plomo, tijeras, cuter, lija, rodillo, brocha y cepillo, y mucha energía combinada con paciencia para que quede ¡per-fec-to! Aunque si nos da la inseguridad o queremos conocer más sobre el procedimiento podremos hacer uso de una consulta gratuita con nuestros expertos de homify, quienes están siempre disponibles para responder tus dudas.

