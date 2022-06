5 Piscinas ideales para casas pequeñas

Si el espacio no es suficiente para una piscina, ¿por qué no probar con un jacuzzi? Requieren de mucho menos metros y se ven lindísimos en cualquier jardín, terraza o patio. Además tienen el beneficio adicional de hacernos hidromasajes, que no es un beneficio menor y puede ayudarnos muchísimo a relajarnos y a evitar tensión en ciertas partes del cuerpo.