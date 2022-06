Ideas muy ingeniosas para decorar la sala

En este libro de ideas les traemos varios consejos de nuestros talentosísimos decoradores y diseñadores de interiores para decorar la sala.

La sala es el recinto más social de nuestra casa y por eso que la decoración suele ser distinta a la de los de espacios más privados e íntimos como el dormitorio y el baño, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Digamos que el dormitorio y el baño los usamos nosotros exclusivamente y salvo contadas excepciones, no están destinados al uso de las visitas. Claro que no por esto deberíamos descuidar su decoración, pero sí es cierto que se trata de espacios más personales y nadie pensaría mal de nosotros si los ven por accidente y están un poco desordenados o si no hicimos la cama un domingo, ¿no es así? Con la sala, pasa exactamente lo contrario, debería estar siempre impecable y también perfectamente decorado, listo para recibir amistades y familiares en cualquier momento.

Con esto en mente, les traemos algunas ideas para que la sala sea ese recinto social por excelencia y para que nuestras reuniones en este espacio sean más agradables.