10 Formas de optimizar el espacio en baños pequeños

En este libro de ideas les traemos varios tips de nuestros ingeniosos diseñadores de baños para aprovechar cada centímetro en baños pequeños.





El baño es un recinto en el que necesitamos espacio no sólo para movernos, sino también para almacenar diferentes ítems, como toallas, productos de higiene personal, etc. Cuando no contamos con metros suficientes, hay que valerse de mucho ingenio y grandes dotes de distribución espacial, ya que de otra forma el baño resultará agradable y funcional.





Con esto en mente, les mostraremos algunas soluciones que servirán para optimizar el uso del espacio hasta en los baños más diminutos.