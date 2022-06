8 Salas espectaculares que te van a inspirar

Las salas son el espacio adecuado para desplegar las obras de arte más impactantes que tengamos. No sólo se debe a que es el lugar donde nuestros visitantes podrán apreciarlas, también se debe a una cuestión de espacio, ya que la sala suele ser uno de los recintos más grandes. No es necesario coordinar la paleta con los cuadros, bastará con que no choquen entre sí.