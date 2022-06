13 Ideas fabulosas para decorar tus espacios con plantas

Lo más importante es evaluar las condiciones de ventilación y luz de cada espacio. Por ejemplo, si hablamos de un recinto con ventilación cruzada y ventanales que permiten la entrada de luz natural durante varias horas al día, podremos comprar plantas de sombra, pero no necesariamente de interiores. Si por el contrario no hay mucha luz y las ventanas son pequeñas, lo mejor es buscar especies destinadas a espacios interiores que no necesitan las mismas condiciones.