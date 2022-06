¿Qué dice tu decorador interior?

Si tu respuesta es sí, no necesariamente es porque eres desordenado, debes priorizar tu salud.

Muy por el contrario de lo que nuestros padres nos enseñaron, que debemos ser ordenados y tender nuestra cama todas las mañanas. Lo que no sabíamos era que esto puede afectar nuestra salud, ¿por qué?

Según un estudio de la Universidad de Kingston, en Inglaterra, la cama promedio alberga hasta 1.5 millones de ácaros de polvo doméstico, sin embargo, cuando una cama permanece sin tender no sólo es poco atractiva para los humanos, también lo es para estos ácaros, ya que estos se deshidratan y mueren. Recuerda siempre cambiar tus sábanas, ventilar tu dormitorio, abrir las cortinas para que entre luz y finalmente tiende tu cama por las tardes.

Pero no uses esto como excusa para ser desordenado, si tienes visitas lo mejor es siempre tender tu cama y ordenar tu dormitorio, el no hacerlo dará a entender que dejas las cosas inconclusas y tienes dificultad para conservar una relación o empleo.