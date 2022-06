6 tipos de closets para quienes empiezan a independizarse

Tanto hombres como mujeres hemos crecido con las típicas frases de mamá, ¡Ordena la ropa de tu cuarto! ¡Siempre tienes la ropa en el piso! ¡Claro como tú no lavas! u ¡Hoy no me sales si no veo tu ropa bien doblada! Pero cuando somos jóvenes esto no tiene mucho sentido, nos molesta, no vemos la hora de independizarnos y es aquí donde todo cambia.

Cuando nos mudamos a un depa a hacer nuestras propias reglas es donde realmente comprendemos el sentido de mantener nuestra ropa limpia y ordenada, ya que nos facilita muchas cosas en el día a día, como por ejemplo; vestirnos más rápido por la mañana para ir al trabajo, no pasar vergüenza si es que llega alguna visita y sobre todo demostrarle al mundo entero que podemos sobrevivir solos.

Pero muchas veces esta pequeña tarea es una misión casi imposible si no contamos con el espacio adecuado, es por eso que hoy amigos de Homify, le traemos 6 tipos de closets que te ayudaran a tener tu ropa ordenada, a la mano y con mucho estilo.