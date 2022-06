5 ideas para aprovechar al máximo los espacios pequeños

Las puertas deslizantes te permiten ahorran espacio, ya que no tienen el retorno común de las puertas con bisagra. También puedes utilizarlas para dividir espacios o crear zonas diferenciadas. Todos los hogares están construidos con ambientes pre-definidos: el baño, la habitación principal, la cocina, la sala, entre otros. Sin embargo, esto no significa que no puedas ponerte creativo y establecer tu propia diferenciación. Prueba con mamparas, puertas corredizas o separadores de madera. Verás qué tu hogar cambia por completo.

