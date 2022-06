7 Ideas para decorar tu dormitorio con madera

Para mantener tu dormitorio impecable con la madera en buen estado, debes tener en cuenta los cuidados que debes darle para evitar que se malogre.

En primer lugar, al momento de instalar la madera en el dormitorio debes tener en cuenta que el dormitorio debe estar ventilado y sin que le caiga el sol directamente a la madera, ya que caso contrario esta se levantará o moverá. Puedes cubrir la ventana con black out, roller o cortinas gruesas por donde no pase el sol, y esto es necesario no sólo en la instalación, sino que evita que dañe la madera en el largo plazo.

Para la limpieza, esta dependerá del tipo de madera que hayas instalado. Por ejemplo, en el caso del bambú sólo es necesario pasarle un trapo seco o semi húmedo y esto dejará tus pisos y muebles como nuevos. Hay otros tipos de madera que requieren usar productos especializados para que lo hidraten y le den brillo.

Para el caso de las paredes y techos, si a estas superficies se les ha aplicado algún producto de tratamiento incoloro, como el barniz, las debemos conservar dándoles una nueva capa cada dos o tres años antes que la madera se nos dañe.

Para más ideas rústicas, te recomendamos disfrutar de: 8 ideas con piedra para tu casa