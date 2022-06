9 patios que te inspirarán a crear el tuyo

Para lograr un espacio silvestre como en el campo. Sólo necesitas un piso de concreto o tierra –para hacerlo más natural- algunas plantas, árboles y arbustos. Agrega una mesa con un mantel a cuadros, un par de sillas, un poco de iluminación y listo. Puedes también guiarte de la tendencia DIY (do it yourself) para decorar tu patio con cosas recicladas y convertirlas en hermosos acabados.