7 grandes y geniales ideas para baños pequeños

Si bien este artículo trata de cómo aprovechar el espacio, y no de cómo decorar tu baño, debemos hacer hincapié al estilo minimalista y a continuación te explicaremos porqué.

Los diseños minimalistas no sólo aportan estilo y sofisticación en cualquier estancia del hogar, sino que también, al no sobrecargar tanto los ambientes con colores, accesorios, muebles, etc., dan una sensación de mayor amplitud. Es por este motivo, que te pedimos que no abuses del espacio que te brinda cada estancia, solo coloca lo necesario. Además, selecciona los colores apropiados para darle una mayor amplitud al ambiente: los tonos blancos, relajados y combinaciones cromáticas naturales (tonos bambú, verde oliva y gris claro) darán la sensación que tiene el doble de metros cuadrados.