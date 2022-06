La moda del reciclaje de objetos antiguos

La contaminación es un proceso que no va a parar, pero podemos dar nuestro granito de arena para aportar a tantas actividades que se realizan a favor de la naturaleza, la nuestra será reutilizar aquellos objetos que ya cumplieron su tiempo de vida o simplemente aquellos que ya no son de tu uso y están cada vez más cerca al tacho de basura. Espera. Aún no los deseches, los pondremos a trabajar de nuevo pero con un look más prometedor. Puedes usar cualquier material que esté a tu alcance para darle un toque diferente al mal aspecto de algunos objetos que quieras reutilizar. Prepara tus herramientas y tu creatividad.

¡Es hora de reciclar!