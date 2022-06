10 errores típicos al momento de decorar

Que tengas una ventana, no significa que debas obligarte a colocar una cortina. Si vives en un piso interior, o simplemente en una zona donde no tienes demasiada luz solar al día, no introduzcas cortinas o haz que sean muy poco tupidas para que ingresen los rayos solares.

Es cierto que las cortinas trasmiten elegancia y crean ambientes hermosos, si sabemos usarlas, pero si una ventana enmarca un paisaje bonito no es necesario taparlo. Por este motivo, no se trata de colocar cortinas o persianas por hacerlo sino que debemos evaluar si lo amerita, y si es el caso, evaluar si colocaremos cortinas o persianas verticales, etc.