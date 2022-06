6 comedores perfectos para espacios pequeños

Lo petit es tan pequeñito y queda bien reflejado en este proyecto de Jacek Tryc-Wnetrza, donde podemos pensar ¿cómo la tradicional mesa para jugar cartas o colocar la laptop funcionaría para dicho fin? Sin embargo, el haber escogido líneas rectas y limpias nos amplia el espacio, el mueble principal está alineado a la pared, de esta manera no acortamos el recorrido, y observamos el comedor petit en el centro de un todo organizado aunado al brillo que amplía el espacio, definitivamente es ideal para apartamentos de solteros o para el primer hogar antes de que vengan los niños.

En conclusión, has notado que la única opción no es tener un gran comedor que muchas veces no es acogedor, por que mayor dimensión no siempre es sinónimo de belleza, todo está en la creatividad, en entender la proporción, en atreverse a utilizar texturas y de esta manera generar la sensación que esperabas, ¡Renueva tu comedor ya!. Por aquí también te dejo unos tips que podrán completar tu objetivo, son los 8 comedores modernos para renovar tu hogar.