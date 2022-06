¡La transformación radical de un departamento!

¿Quién no ha tenido un mueble como este en casa? Pero los tiempos han cambiado y el diseño contemporáneo ya no busca atiborrar de objetos las vitrinas sino disponer de menos elementos. Los propietarios fueron acumulando libros, objetos y adornos que como vemos no guardan relación entre sí. ¡Es momento de deshacerse de todo aquello que realmente no nos sirve!