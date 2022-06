6 Cocinas acogedoras que sacarán tu Chef interior

Muchas personas llevan en la sangre el amor por el arte culinario, muchos cocinan simplemente porque deben alimentarse, sea como fuere, influye mucho el como esta decorada nuestra cocina el querer pasar más tiempo ahí.

Los peruanos estamos bendecidos con tanta variedad de comidas y postres, y absolutamente todos disfrutamos de comer rico a diario. Sin embargo, muchas veces por el simple hecho de no tener tiempo o no gustarnos, preferimos no ingresar a la cocina, convirtiéndose en un ambiente olvidado. Pero, ¿y si la cocina es un ambiente tan acogedor que simplemente sientes que te llama a pasar más tiempo ahí?, ¿No sería genial al menos los fines de semana darte un tiempo para cocinar un plato delicioso o tu postre favorito?

Visualiza en tu mente como quieres que sea, y proyectalo a la realidad. Una cocina acogedora se caracteriza por tener el espacio adecuado, la buena distribución e iluminación, suficiente ventilación, muebles cómodos, mesones y pisos resistente y mucha limpieza. Así que aquí te traemos 6 cocinas que podrían darte una idea de tu cocina ideal.