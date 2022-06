6 consejos útiles para deshacerte de las polillas en tu ropa

Las polillas aman comer lana, especialmente si esta no está del todo limpia. Así que para no servirles la mesa con tu ropa preferida, te recomiendo lavar y guardar todo antes de colocarlo en el armario. A veces por cambio de estación usamos una chompa una vez y luego al salir el sol la guardamos y no la volvemos a ver hasta la siguiente temporada de invierno. Evita hacer eso, cuando vayas a guardar tu ropa de estación cerciórate de que esté siempre todo impecable.