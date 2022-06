¡Del caos al orden! Un departamento renovado

Sin duda un punto importante a tener en cuenta cuando se vive en un departamento es el orden, porque no se dispone de mucho espacio. A veces, dejamos pasar el tiempo y vamos acumulando objetos y muebles sin un sentido estético y sobretodo acostumbrándonos al desorden en casa. Esto sucedía con esta vivienda en Changwon, Corea del Sur donde el estudio AND Company planteó una remodelación integral y el resultado no puede ser más diferente a esta caótica imagen.