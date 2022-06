El pasado de una simple cocina y su presente elegante

En ésta foto podemos observar una cocina simple, tradicional y con desorden. Un juego de reposteros tanto los anclados en la pared como los colocados en el piso muestran su blancura a través de su material de melanina que no expresa mucho al no tener mayor detalle, de igual manera la cerámica del suelo es muy fría en todo su sentido. El blanco no es un color que no debería ir en la cocina pero no está mal agregar ciertos detalles que den vida al ambiente y generen esa sensaciones de bienestar al cocinero(a).