Si te encantan los estilos rústico e industrial, no existe mejor elemento que el ladrillo para hacerlo parte importante de estos estilo. Además de ser muy fácil de instalar, combina con todos los colores y materiales a la perfección, es por esto que muchos diseñadores de interiores están prefiriendo este nuevo estilo que fue muy empleado en los años noventa. Y si no nos queremos meter en obra, también podemos recurrir a paneles o vinilos de imitación de ladrillo, no se ve tan autentico pero se colocan más rápido y sin tanto trabajo.

Indistintamente de tus gustos, aquí te presentamos 6 ideas increíbles para decorar tu cocina con ladrillo y esperamos que alguno de estos diseños ¡te encante!