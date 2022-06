Antes y después: 5 terrazas que te harán querer tener la tuya

Las terrazas, a diferencia de los patios o jardines, no son necesariamente parte del terreno. Sino, que suelen colocarse en sitios privilegiados con vistas agradables y altas de preferencia para poder salir de tu hogar sin necesidad de cruzar por la puerta. Este espacio no siempre puede encontrarse en los proyectos de vivienda; sin embargo, esto no significa que no valgan la pena. Son lugares perfectos que invitan a la relajación y la reflexión. Por eso, en este ideabook te dejo 5 transformaciones de terrazas increíbles para que te inspires a tener la tuya.