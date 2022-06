Somos un estudio de arquitectura que se inicio a mediados del 2006, juntándose dos generaciones. Este estudio familiar logro juntar la experiencia de 50 años en construcción y diseño, como Plaza Camacho o Las torres Los libertadores en San Isidro y la experiencia de estudiar y trabajar en Europa por varios años.

Nos hemos dedicado en estos años en el desarrollo de proyectos salud, familiares, multi-familiares, comercial, diseño de interiores, etc. Y todavía seguimos con la intencion de seguir buscando nuevas formas espaciales y combinaciones de tecnología, diseño y urbanidad. Paralelamente estamos muy avocados a estudiar y experimentar con nuevas tecnologías para la reducción de costos de obra y mantenimiento, al igual que la certificación ecológica del mismo.

Paralelamente también nos hemos dedicado en la enseñanza de la profesión en la Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), ininterrumpidamente desde el 2006. En los talleres de diseño del primer, segundo..... hasta el sexto ciclo.....

Founded in 2006, (NOMBRE DEL ESTUDIO) is an architecture firm that brings together two generations of professional architects. This family-run architecture studio is backed by over 50 years´ experience in construction and design, including projects such as Plaza Camacho and the “Los libertadores” towers in San Isidro. The firm also benefits from the knowledge and experience that we, its founders, gained through working and studying in Europe.

In recent years, we have developed projects involving health, family, multifamily and commercial buildings, as well as interior design projects. We plan to continue seeking out new spatial forms and innovative combinations of technology, design and urban expression. Simultaneous, we study and experiment with new technologies to reduce building and maintenance costs and stay up to date on green building standards and certifications. In line with our passion for understanding and improving architectural standards, we have been teaching architecture at the Peruvian university Pontificia Universidad Católica del Perú since 2006, where we lead design workshops levels 1 to 6.