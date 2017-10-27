EMPRESA DEDICADA, PLENAMENTE A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DE INNOVACION EN LA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION Y APLICACIONES TECNOLOGICAS Y SOSTENIBLES ORIENTADAS A RESOLVER PROBLEMATICAS SOCIALES DEL MERCADO INMOBILIARIO
- Servicios
- LADRILLO
- TECHOS
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- PREFABRICADOS
- TOPOGRAFIA
- ESTUDIO DE SUELOS
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- COMERCIO EXTERIOR
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- Área geográfica
- SAN JUAN DE LURIGANCHO
- Reconocimientos de la empresa
- INVITACION A FORO BIM MADRID 2016, INVITACION A INFOCOMM 2018 BOGOTA, INVITACION A ECOTEC 2019 SAO PAULO
- Dirección
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MANZAMA BA LOTE 12
15408 San Juan De Lurigancho
Perú
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