Aviso legal

RB Pools es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa.

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por escrito de RB Pools. Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a RB Pools de manera gratuita. No debe enviarse información que no pueda ser tratada de este modo. Todos los productos y servicios de estas páginas que no son propiedad de RB Pools son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de RB Pools a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.