Me llamo Maria Gracia pero muchos me dicen Maga, cuento con más de 10 años de experiencia en arquitectura de interiores y he pasado por la mayoría de las ramas de la misma. Desde diseño comercial que abarca tiendas, restaurantes, oficinas y diseño residencial, en donde he diseñado todo tipo de ambientes con todo tipo de personalidades y muebles a medida. Terminé mis estudios en el 2014, me titulé en el 2016, pero trabajo desde el 2011, ganando experiencia de diferentes arquitectos para los que trabaje y aprendiendo el trabajo en equipo como jefe de proyectos. En el 2017 formé mi propia empresa Maga Delgado Arquitectura E.I.R.L en donde se trabajaron todos los proyectos que se presentan en esta web y en el 2020 forme una empresa de branding, con la que pude desarrollar otros temas comerciales que ahora me dan una visión más compreta en lo que es retail.

Si tuviera que definir ¿Cuál es mi fuerte? sería la conceptualización, la cual la aplico en todo espacio que se vaya a diseñar, si es una marca, la desglosare y plasmaré en el espacio y si es una persona, haré que su espacio sea un reflejo de su personalidad y su ambiente perfecto. Mi estilo es definirte a ti en tu espacio.