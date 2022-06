Aviso legal

Lea detenidamente estos Términos y Condiciones (Términos y Condiciones) antes de utilizar este sitio web y cualquier contenido de Arquitectura Verde Lima E.I.R.L. y/o Lima Green Team S.A.C. (en adelante, de manera conjunta o individual, “AV”) en sitios de redes sociales (incluyendo sin limitación alguna Facebook e Instagram) (conjuntamente: el Sitio). Estos Términos y Condiciones serán de aplicación a todas las visitas al y uso del Sitio, así como al Contenido (como se define más adelante), información, recomendaciones y/o servicios ofrecidos a usted en o a través del Sitio. Al acceder al y utilizar el Sitio, usted acepta estos Términos y Condiciones en su totalidad, además de cualquier otra ley o regulación que sea aplicable al Sitio y a Internet. Si no acepta estos Términos y Condiciones en su totalidad, por favor, abandone el Sitio.

CONTENIDO DEL SITIO

Todo el contenido que aparece en el Sitio, incluyendo, aunque sin limitarse a ellos, logos, iconos, marcas comerciales, texto, gráficos, fotografías, imágenes, imágenes en movimiento, sonido, ilustraciones y software (Contenido), es propiedad de AV y/o de sus proveedores de contenidos. Todos los elementos del Sitio, incluyendo, aunque sin limitarse a ellos, el diseño general y el Contenido, pueden estar protegidos por el derecho de autor, derechos morales, derechos sobre bases de datos, normativas sobre marcas comerciales y otras leyes relativas al derecho de propiedad intelectual. Salvo en los casos expresamente permitidos en este u otro acuerdo con AV, ninguna parte o elemento del Sitio o su Contenido puede ser copiado o retransmitido por ningún medio. El Sitio, su Contenido y todos los derechos relacionados continuarán siendo propiedad exclusiva de AV, salvo que se acuerde expresamente otra cosa. Todos los derechos están reservados.

DERECHO DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES

El derecho de autor de todo el Contenido pertenece y continuará perteneciendo a AV y/o a sus proveedores, según proceda. Salvo que se indique lo contrario en documentos específicos en el Sitio, usted está autorizado para ver, reproducir, imprimir y descargar Contenido que se encuentra en el Sitio solamente con fines personales, informativos y no comerciales. Usted no puede modificar materiales y no puede copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, conceder licencias, crear obras derivadas de, transferir o vender ningún Contenido. Usted no puede reutilizar ningún Contenido sin obtener primero el consentimiento escrito de AV. A efectos de estos términos, se prohíbe el uso de dicho Contenido en cualquier otro sitio web o entorno informático en red. Usted no podrá eliminar ningún aviso de derecho de autor, marca comercial o cualquier otro aviso de propiedad del Contenido que se encuentre en el Sitio.

Todas las marcas comerciales, marcas de servicios, logos y nombres comerciales que aparecen en la publicidad y servicios de AV y/o en el Sitio, registrados o no (incluido, pero sin limitarse a ello: la marca denominativa “ARQUITECTURA VERDE” y/o “el logotipo “AV”) (las Marcas Comerciales) continuarán siendo propiedad exclusiva de AV y/o sus licenciatarios, según proceda, y están protegidos por las leyes y tratados aplicables sobre marcas comerciales. No puede utilizar, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, enviar, enviar por correo, transmitir, distribuir o modificar las Marcas Comerciales en modo alguno, incluidos los anuncios o la publicidad relativos a la distribución de material del Sitio, sin el previo consentimiento por escrito de AV. Se prohíbe el uso de las Marcas Comerciales en otros sitios webs o entornos informáticos en red, por ejemplo, el almacenamiento o la reproducción de (una parte del) Sitio en sitios externos de Internet o la creación de enlaces, hipertexto, enlaces o enlaces profundos entre el Sitio y cualquier otro sitio de Internet, sin el consentimiento expreso por escrito de AV.

RENUNCIA A LAS GARANTÍAS

AV no declara ni garantiza que el Sitio o el servidor que permite que el Sitio esté disponible estén libres de virus o de cualquier otro componente perjudicial, en tanto estos escenarios escaparían de la esfera de control de AV. Además, AV no proporcionará ninguna infraestructura de TI o conectividad específicas. Por lo tanto, AV no puede declarar o garantizar que el Sitio no sufra interrupciones.

ENLACES A TERCEROS

Para su comodidad y para mejorar el uso del Sitio, es posible que de vez en cuando se proporcionen enlaces a sitios Web cuya propiedad y control están en manos de terceros. Estos enlaces le llevan fuera del servicio y del Sitio de AV y escapan al control de AV. Esto incluye los enlaces a nuestros asociados que puede que utilicen las Marcas Comerciales de AV como parte de un acuerdo comercial. Los sitios con los que usted puede enlazar tienen sus propios términos y condiciones independientes, así como su propia política de privacidad. AV no se hace responsable ni puede ser considerada responsable del contenido y las actividades de estos sitios. Por ello, su visita o acceso a estos sitios queda bajo su total responsabilidad.

Tenga en cuenta que estos otros sitios pueden enviar cookies a los usuarios, recopilar datos o solicitar información personal y, por lo tanto, se aconseja que compruebe las condiciones de uso y las políticas de privacidad de estos otros sitios web antes de usarlos.

USO INCORRECTO DEL SITIO

Está prohibido utilizar el Sitio para enviar o transmitir cualquier Contenido generado por el usuario (tal y como se define más adelante) que infrinja o pueda infringir cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero o que sea amenazador, falso, engañoso, subversivo, difamatorio, invasor de la privacidad, obsceno, pornográfico, abusivo, discriminatorio o ilegal, o que pueda constituir o incitar a conductas que podrían considerarse una infracción penal, o que puedan dar lugar de cualquier otra forma a responsabilidad civil o violar alguna ley. AV puede negarle el acceso al Sitio en cualquier momento a su exclusiva discreción, y ello podría incluir situaciones en las que AV considere que el uso que usted hace del Sitio incumple alguno de estos Términos y Condiciones y/o las leyes aplicables.

De igual manera se le prohíbe utilizar el Sitio para anunciar o realizar oferta de bienes o servicios no autorizados expresamente, de manera previa y por escrito por AV.

CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO

AV le informa que conforme con la legislación aplicable, todas las opiniones, observaciones, comentarios, material gráfico, gráficos, fotografías, enlaces, preguntas, sugerencias, información, vídeos y otros materiales que usted o cualquier otro usuario del Sitio envíen al Sitio o transmitan utilizando el Sitio (Contenido generado por el usuario) se considerarán no confidenciales y no privados. AV solo actúa como canal pasivo para la distribución del Contenido generado por el usuario y no asume ninguna responsabilidad ni es responsable frente a usted o frente a cualquier tercero respecto al contenido o la exactitud del Contenido generado por el usuario. AV no supervisará continuamente el Contenido generado por el usuario publicado por usted ni moderará entre usuarios, y tampoco tendrá la obligación de hacerlo. Sin perjuicio de todo lo anterior, AV aclara que cualquier observación, opinión, comentario, sugerencia y otra información expresada o incluida en el Contenido generado por el usuario no necesariamente representa la de AV. Cualquier uso que usted haga del Contenido generado por el usuario será exclusivamente por su propia cuenta y riesgo. AV no asume ninguna responsabilidad ni es responsable en cuanto a que cualquier Contenido generado por el usuario enviado o transmitido por usted sea originalmente suyo, y que no copia el trabajo de ningún tercero o infringe de ninguna otra forma los derechos de propiedad intelectual de cualquier tercero, derechos a la privacidad o derechos de la personalidad, y no contiene ninguna declaración difamatoria o calumniosa. AV podrá ejercer acciones destinadas a indemnizar a AV, y cobrar los costos, gastos, daños, pérdidas y responsabilidades en los que incurra o sufra AV, relacionados con cualquier Contenido generado por el usuario enviado o transmitido por usted o por cualquier otro uso que usted haga del Sitio.

AV se reserva el derecho, según su propio criterio, de bloquear o eliminar (en todo o en parte) cualquier Contenido generado por el usuario enviado o transmitido por usted y que a AV le parezca disconforme con estos Términos y Condiciones (incluidos materiales que infrinjan o puedan infringir derechos de propiedad intelectual de terceros, derechos a la privacidad o datos personales) o que, de otra forma, no sean considerados aceptables por AV.

Agradeceremos comunicar por escrito oportunamente a AV (véase Cómo ponerse en contacto con nosotros más abajo para información de contacto) cualquier Contenido generado por el usuario (o cualquier otro Contenido) que incumpla estos Términos y Condiciones. Agradeceremos facilitar a AV la información necesaria para que AV pueda investigar si ese Contenido generado por el usuario (o cualquier otro Contenido) incumple estos Términos y Condiciones. AV realizará sus mejores esfuerzos en investigar cualquier queja y adoptará, a su exclusiva discreción, las medidas que AV estime convenientes. No obstante, AV no garantiza ni declara que bloqueará o suprimirá (total o parcialmente) dicho Contenido generado por el usuario o cualquier otro Contenido.

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS

AV se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar cualquier parte de estos Términos y Condiciones. En ese sentido, le recomendamos que compruebe estos términos periódicamente para informarse de dichos cambios. Si continúa utilizando el Sitio después de haberse publicado los cambios de estos Términos y Condiciones, eso significará que está de acuerdo con los nuevos Términos y Condiciones. Es decir, los Términos y Condiciones que le aplicarán en adelante son aquellos que usted lea y acepte cada vez que haga uso del Sitio.

SEPARABILIDAD

En virtud del principio de conservación contractual, si alguna disposición se considera inválida, nula o ineficaz, se considerará que dicha disposición puede ser excluida y no afectará a la eficacia de las restantes condiciones de estos Términos y Condiciones con los que no se encuentre relacionada.