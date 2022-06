Soy licenciada en administración de empresas en Lima-Perú, pero con profesión de escritora en decoración de interiores y agente inmobiliaria. Disfruto mucho viendo fotos de ambientes decorados, materiales nuevos, tendencias del país y lo que está por venir de otros países, etc.

He estado escribiendo para homify desde Junio del 2016, en donde me han dado la oportunidad de escribir sobre un tema que me apasiona mucho: decoración de interiores. Es muy grato para mi ver que leen los artículos escritos y los comentan con ideas nuevas, likes, o cuando me cuentan qué les gustó más de todo lo escrito. Quiero agradecer a todos nuestros lectores por seguirnos y disfrutar de lo que escribimos con mucho cariño y dedicación.