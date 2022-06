Buen día, le comento un poco sobre mí:

Mi interés por escribir parte con las operaciones de la empresa de mis padres, teniendo a cargo la distribución de diversos diarios donde la redacción de los más importantes es dada por grandes columnistas. Adicionalmente algunos periódicos tienen sección de diseño, construcción y hasta ventas de casas/departamentos.

Me interesan éstos temas por mis deseos de tener casas con estilos definidos y combinados, sobre todo con diseños extravagantes y elegantes.

He terminado satisfactoriamente la carrera de Ingeniería de Sistemas y me involucro en proyectos arquitectónicos de mi hermano Magíster en Arquitectura. Además tengo en proceso de formación una productora AudioVisual la cual la promuevo y la trabajo con mi señor padre.

Me interesa la tecnología aplicada a las construcciones, ya sea Domótica o Inmótica, con todos sus avances y nuevos descubrimientos. Me gustan los diseños totalmente extravagantes resaltados por su novedad.

Me encanta escribir para Homify, primero porque trabajo con un grupo sensacional de profesionales que constantemente me apoyan y me consideran en una gran empresa internacional; segundo porque es fascinante hablar sobre proyectos muy buenos, muy bonitos y hasta cómodos. Por último, siempre me mantengo en constante aprendizaje y cada Libro de Ideas es una nueva enseñanza.

Espero poder otorgarle las ideas necesarias para elaborar su proyecto y cumplir sus sueños de construcción. Que tenga un excelente día.